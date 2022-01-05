Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Она прославилась после главной роли в сериале "Роксолана", еще в 90-х. И сейчас артистка продолжает активно заниматься карьерой, и снимается во множестве проектов. Не забывает 55-летняя актриса и об Инстаграм, где делится с фанатами подробностями своей жизни и рабочими моментами.

На новом сторис на своей странице в Инстаграм Ольга Сумская похвасталась нарядным образом. Актриса запечатлена с ярким макияжем. Она была одета с вышитое платье украинского дизайнера.

«Праздничное настроение», - написала артистка.

Отметим, сейчас Ольга Сумская находится в туристическом городе Яремче в Ивано-Франковской области.

Напомним, недавно Ольга Сумская похвасталась обновленной прической, с которой стала выглядеть еще моложе. Актриса призналась, что мечтает о короткой стрижке, но пока не может на нее решиться.

Ранее сообщалось, Сумская показала себя 19-летней и призналась, кому чаще всего отдавали хорошие роли: "Не обижайтесь только..."

Также, Сумская засветила, как проводит праздники со своим мужем Борисюком: "Глаза сияют счастьем"

Politeka рассказывала, 55-летняя Ольга Сумская решилась показать свою внешность без фильтров: "Видите результат?"