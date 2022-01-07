Модель Кім Кардашьян почала показувати в Instagram багато різних фото, на яких блищала в дизайнерських нарядах і цей раз не був винятком.

Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка, світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян почала вести активне соціальне життя після розлучення. Причому ніяких коментарів про свої нові стосунки вона не дає.

Зараз Кім акцентує всю увагу виключно на своєму одязі, модних розробках і нових дизайнах від популярного бренду, який почала рекламувати.

У темно-синьому костюмі з обтягуючими лосинами і ефектним макіяжем Кім прогулялася вулицями і зацікавила трендовим луком.

"Рік Новий, він найкращий ще попереду 🖤 » - пише Кім під кадрами.

Шанувальники відреагували, проте не всі оцінили її образ:

"Амінь; Хот; Вірно! ✨ 🥰 ; безумовна Краса, романтика💙; зніміть, досить вже; хлопець, що стоїть за кім, мене просто смішить😂 😂; цей підпис-все. цей погляд-це все; ця епоха настільки нудна. Той же погляд знову...🥱; принаймні, вона послідовна; я гарненька!💋 ; у тебе немає інших нарядів 😢; Кім з надихаючими цитатами!».

Як можна помітити, Кім Кардашьян часто радує свою багатомільйонну аудиторію яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в соцмережі чарівні різдвяні кадри з найближчими – дітьми, сестрами і бабусею.

На знімках сама Кімберлі позує в хитромудрому чорному вбранні, який складається з довгої сукні і обтягуючих лосин, які плавно переходять у взуття на шпильках.

Нагадавши, Кім Кардашьян з сестрою і матір'ю в однакових піжамах викликали подив: "що ж з їхніми обличчями?".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в обтягуючій сукні помірялася формами з кращою подругою: "чому з роками молодше?".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в "невидимому" вбранні хвалилася не тільки фігуркою:"це за межею реальності".