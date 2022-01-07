Модель Ким Кардашьян начала показывать в Инстаграм много разных фото, на которых блистала в дизайнерских нарядах и этот раз не был исключением.

Как сообщает Politeka.net, известная американская телезвезда, светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян начала вести активную социальную жизнь после развода. Причем никаких комментариев о своих новых отношениях она не дает.

Сейчас Ким акцентирует все внимание исключительно на своей одежде, модных разработках и новых дизайнах от популярного бренда, который начала рекламировать.

В темно-синем костюме с обтягивающими лосинами и эффектным макияжем Ким прогулялась по улицам и заинтересовала трендовым луком.

«Год новый, он лучший еще впереди 🖤» - пишет Ким под кадрами.

Поклонники отреагировали, однако не все оценили ее образ:

«Аминь; Хот; Верно! ✨🥰; безусловная красота, романтика💙; Снимите, хватит уже; Парень, стоящий за Ким, меня просто смешит 😂😂; эта подпись - все. этот взгляд – все; Эта эпоха такая скучная. Тот же взгляд снова… 🥱; По крайней мере, она последовательна; Я хорошенькая!💋; у тебя нет других нарядов 😢; Ким с вдохновляющими цитатами!».

Как можно заметить, Ким Кардашьян часто радует свою многомиллионную аудиторию яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в соцсети очаровательные рождественские кадры с самыми близкими – детьми, сестрами и бабушкой.

На снимках сама Кимберли позирует в замысловатом черном наряде, который состоит из длинного платья и обтягивающих лосин, которые плавно переходят в обувь на шпильках.

Напомним, Ким Кардашьян с сестрой и матерью в одинаковых пижамах вызвали недоумение: "Что же с их лицами?".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в обтягивающем платье померилась формами с лучшей подругой: "Почему с годами моложе?".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в "невидимом" наряде хвастнула не только фигуркой: "Это за гранью реальности".