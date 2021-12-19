Как пишет Politeka.net, Ким является одной из сестер звездной семьи Кардашьян-Дженнер. Звезда стала популярной благодаря шоу "Семейство Кардашьян". После этого известность стала только расти и сейчас за звездой следит 271 миллион фанатов со всего мира в Инстаграм. Там светская львица активно делится своими образами, кадрами из личной жизни и многим другим.

На новом фото Ким позировала в "невидимом" комбинезоне. Звезда стояла у маленькой арки, впечатляя каждым изгибом.

Фанаты, включая сестру Кортни Кардашьян, поставили более 300 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя любовь", "Привет", "Это за гранью реальности", "Какая щедрая королева", "Вкусная", "Маленькая девочка", "Надеюсь, 2022 год будет намного лучше", "Вы действительно икона моды", "Прекрасно", "Ким, пожалуй, удивительная", "О Боже мой", "Просто огонь", "Если ты это читаешь, я люблю тебя".

Напомним, Ким Кардашьян в комбинезоне и образе дерзкой блондинки потеряла изюминку

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