Оля Цибульська вже кілька років заміжня і ростить сина Нестора, пише Politeka.net. Зірка не розкриває особистості чоловіка, тим самим підігріваючи інтерес публіки, і викликаючи багато чуток.
У новому пості красуня похвалилася підрослим сином, Нестором, при цьому знову приховавши його батька.
Судячи з фото хлопчик росте дуже веселим і життєрадісним.
"ПРИВІТИ НАС! Нестору 7 🎉 ⠀
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Синочок, з Днем Народження ❤️...
Ти можеш все, вмієш все, маєш все, щоб море по коліно❤️⠀
Будь здоровий, не бійся помилятися, бери цей світ за чуб❤️⠀
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Любимо пукаємо(😂) ⠀
Мама і тато", - написала співачка.
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У Мережі не тільки приєдналися до привітань, але також стали обговорювати зовнішність хлопчика. Деякі помітили схожість між дитиною і кумом Цибульської, співаком Дзідзьо.
"На Дзідзьосхожий", " Привіт!!! Щастя і здоров'я синочку, нехай щастить !!!🔥 🎁 🎂 ", "А щоб щастило і щастило все життя вітаю;)", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, артистка заперечує всі чутки про батьківство Дзідзьо, за її словами, вона народила Нестора від законного чоловіка.
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