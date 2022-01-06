Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська похвалилася підрослим сином, Нестором, батька якого приховує, тим самим підігріваючи інтерес публіки.

Оля Цибульська вже кілька років заміжня і ростить сина Нестора, пише Politeka.net. Зірка не розкриває особистості чоловіка, тим самим підігріваючи інтерес публіки, і викликаючи багато чуток.

У новому пості красуня похвалилася підрослим сином, Нестором, при цьому знову приховавши його батька.

Судячи з фото хлопчик росте дуже веселим і життєрадісним.

"ПРИВІТИ НАС! Нестору 7 🎉 ⠀

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Синочок, з Днем Народження ❤️...

Ти можеш все, вмієш все, маєш все, щоб море по коліно❤️⠀

Будь здоровий, не бійся помилятися, бери цей світ за чуб❤️⠀

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Любимо пукаємо(😂) ⠀

Мама і тато", - написала співачка.

У Мережі не тільки приєдналися до привітань, але також стали обговорювати зовнішність хлопчика. Деякі помітили схожість між дитиною і кумом Цибульської, співаком Дзідзьо.

"На Дзідзьосхожий", " Привіт!!! Щастя і здоров'я синочку, нехай щастить !!!🔥 🎁 🎂 ", "А щоб щастило і щастило все життя вітаю;)", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, артистка заперечує всі чутки про батьківство Дзідзьо, за її словами, вона народила Нестора від законного чоловіка.

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