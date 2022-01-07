Як повідомляє Politeka.net, блогерка і учасниця третього сезону шоу "Майстер Шеф" Аліна Замковенко стала учасницею нового проекту "Супер Мама". Виявилося, що разом з чоловіком рожевоволоса красуня виховує двох прекрасних дочок. В ході знайомства з іншими учасницями дівчина вразила історією про те, що підозрювала підміну дитини в пологовому будинку. Ролик опублікували на ютуб-каналі СТБ.

За словами Аліна, коли вона народила дочку і ще будучи в пологовому будинку, її відправили на флюорографію на інший кінець міста. Новонароджену дитину вона залишила з бирками на ручці і ніжці в дитячій кімнаті.

"Коли мені її привезли назад, вона була без бирки на ручці, тільки на ніжці. У мене була істерика, типу Чому у моєї дитини знята бирка", - поділилася спогадами Замковенко.

Вона також розповіла, що в пологовому будинку у її малятка не було рідної цятки, а вже вдома вона його помітила.

"Я намагалася порівняти фотографії з пологового будинку перші і фотографії перші, зроблені вдома. Ну, вони трохи відрізнялися. Вдома вона вже трохи виглядала по-іншому", - зізналася Аліна.

Однак тепер, коли дочка підросла, у батьків не залишилося сумнівів, вони на всі сто впевнені, що це їхня дочка, особливо враховуючи, як вона на них схожа.

Нагадаємо, Переможець "Майстер Шеф" Шинкарьов видав самий незвичайний рецепт шуби: "Подумала, що це десерт".

Як повідомляла Politeka, Творці "Майстер Шеф" заінтригували новим сезоном: Хіменес-Браво, Мартиновська і Ярославський знову в справі.

Також Politeka писала, що Виліт зірки TikTok з "Майстер Шеф" розсварив українців: "Й так сильно затрималася".