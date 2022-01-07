Відомий український телеведучий, зірка "Холостяка", "Холостячки" і "Україна має талант" Григорій Решетник показав, як відсвяткував Різдво в колі найближчих.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Григорій Решетник опублікував фото, зроблене за святковим столом. Чоловік сидів в оточенні трьох синів і своєї коханої дружини Христини. Хлопчики були одягнені у вишиванки, а подружжя в красиві білі наряди.

"Христос Народився! Славимо Його! Вітаємо з Різдвом! Миру, злагоди і любові в кожен будинок! Обіймаємо міцно #ReshetnikFamily", - підписав фото телеведучий.

У коментарях йому залишили масу теплих слів.

"Прекрасна сім'я! Щастя вам!", «Взаємно. І вашу прекрасну сім'ю зі святом, нехай боженька оберігає і несе тільки благі вісті!", "Розумнички!", "Зі світлим святом Різдва. Ваша сім'я надихає всю країну", "Улюблена сімейка! Обіймаємо. Щасливого Різдва!", "Зі святом друг тебе і твою сім'ю", "Хочу до вас в казку!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Решетник відвіз дружину з Києва, показавши їх спільні розваги: "животи болять досі".

Як повідомляла Politeka, Решетник стиснув в обіймах свою дружину: "Бажаю кожному Холостяку і Холостячці...".

Також Politeka писала, що дружина Решетника шиканула на розкішному ліжку:"Мрія".