Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Григорий Решетник опубликовал фото, сделанное за праздничным столом. Мужчина сидел в окружении троих сыновей и своей любимой жены Кристины. Мальчики были одеты в вышиванки, а супруги в красивые белые наряды.
«Христос Родился! Славим Его! Поздравляем с Рождеством! Мира, согласия и любви в каждый дом! Обнимаем крепко #ReshetnikFamily», - подписал фото телеведущий.
В комментариях ему оставили массу теплых слов.
«Прекрасная семья! Счастья вам!», «Взаимно. И вашу прекрасную семью с праздником, пусть боженька оберегает и несет только благие вести!», «Умнички!», «Со светлым праздником Рождества. Ваша семья вдохновляет всю страну», «Любимая семейка! Обнимаем. Счастливого Рождества!», «С праздником друг тебя и твою семью», «Хочу к Вам в сказку!», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Решетник увез жену из Киева, показав их совместные развлечения: "Животы болят до сих пор".
Как сообщала Politeka, Решетник сжал в объятиях свою жену: «Желаю каждому Холостяку и Холостячке…».
Также Politeka писала, что жена Решетника шиканула на роскошной кровати: "Мечта".