Відомий телеведучий Григорій Решетник показав кадри з друзями і розповів, як вони гуляли до ранку у Львові.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий і шоумен Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артист поділився кумедними кадрами з дружиною і друзями, до яких приїхали в гості.

Виявилося, що в період Новорічних свят Григорій разом з дружиною їздять до друзів до Львова. І цього року не стали змінювати традиції. Судячи з кадрів, вони здорово повеселилися. За словами телеведучого, гуляли аж до шостої ранку і багато сміялися.

"Наша незмінна Різдвяно-Новорічна традиція – зустріч у Львові з друзями. Вчора святкували і сміялися до 6 ранку, животи болять досі. Любимо і цінуємо вас @julia_dumanska @hryhoriy_kozlovskyy. Раді знайомству @jb _ _ 0003 @nazar_kholodnytskyi і чекаємо. Обіймаємо міцно і до швидкої зустрічі", - підписав фотографії Решетник.

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