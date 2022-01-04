Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника, який веде проєкти "Холостяк" і "Україна має талант", Христина показала, в яких умовах відпочиває.

Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше ніж 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.

Так, цього разу дружина Решетника опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Христина Решетник продемонструвала, в яких шикарних умовах відпочиває. Вона позує на білосніжному ліжку в червоній кімнаті.

"Я ❤️ місто 🦁 в рік 🐯

Хто бував у Львові, ставте лайк", — підписала фото Христина Решетник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією дружини Решетника: "Гарного відпочинку і всього Вам кращого в Новому році!", "Мрія", "Жодного разу не була", "Зараз тут і дуже вражає місто", "Не була, але лайк поставлю".

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