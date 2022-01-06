Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий і шоумен Григорій Решетник, який був ведучим шоу" Холостячка "і" Україна має талант", показав милі фото зі своєю дружиною Христиною.
Григорій і Христина Решетники є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.
На нових фото подружжя обіймаються на тлі прикрашеного каміна.
"Моя маленька @kristina_reshetnik 😘 ти неперевершена і найкраща 😍 бажаю кожному Холостяку і Холостячці в цьому році позбутися цього статусу і бути коханими і бажаними", - написав телеведучий.
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Ніжні фото з Григорієм і Христиною захопили користувачів мережі.
"Любовна любов", "які ви красиві", "нескінченної вам любові!!! Прекрасна сім'я!", "Які кльові", "чудова пара. Щастя вам", - пишуть в коментарях.
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