Парочка перервалася від розваг, щоб привітати з днем народження важливу людину в їхньому житті - піар-директора Анастасію. Відповідні "сторіз" з'явилися у Кухар в Instagram, передає Politeka.net.
"У нас сьогодні особливий день - день народження нашого піар-директора, нашої улюбленої Анастасії, чудової, дорогої...", - почала говорити Катерина.
"Нашої королеви", - додав її чоловік.
"Ми тебе вітаємо! Бажаємо, щоб твої очі завжди світилися від щастя і радості, від посмішок, і нехай тебе оточують тільки найкращі люди. Ми любимо тебе!", - зізналася Кухар.
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У наступних "сторіз" балерина вирішила показати, як виглядає різдвяний Монако.
Примітно, що і Кухар, і її чоловік, який, до речі, теж артист балету, працювали 31 грудня. Будучи артистами Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка, пара танцювала дві вистави "Лускунчик".
Нагадаємо, чоловік Катерини Кухар розкрив секрет їхнього знайомства.
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