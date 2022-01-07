Украинская прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар проводит новогодний отпуск вместе с мужем Александром Стояновым в Монако.

Парочка прервалась от развлечений, чтобы поздравить с днем рождения важного человека в их жизни - пиар-директора Анастасию. Соответствующие "сториз" появились у Кухар в Инстаграм, передает Politeka.net.

"У нас сегодня особенный день - день рождения нашего пиар-директора, нашей любимой Анастасии, замечательной, дорогой...", - начала говорить Екатерина.

"Нашей королевы", - добавил ее муж.

"Мы тебя поздравляем! Желаем, чтобы твои глаза всегда светились от счастья и радости, от улыбок, и пусть тебя окружают только самые лучшие люди. Мы любим тебя!", - призналась Кухар.

В следующих "сториз" балерина решила показать, как выглядит рождественский Монако.

Примечательно, что и Кухар, и ее супруг, который, к слову, тоже артист балета, работали 31 декабря. Будучи артистами Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, пара танцевала два спектакля "Щелкунчик".

Напомним, муж Екатерины Кухар раскрыл секрет их знакомства.

Как сообщала Politeka, муж Екатерины Кухар раскрыл, чем они с женой займутся 31 декабря: "Уладили ситуацию"

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар рассказала, как потеряла багаж в самолете, и едва не сорвала выступление.