Парочка прервалась от развлечений, чтобы поздравить с днем рождения важного человека в их жизни - пиар-директора Анастасию. Соответствующие "сториз" появились у Кухар в Инстаграм, передает Politeka.net.
"У нас сегодня особенный день - день рождения нашего пиар-директора, нашей любимой Анастасии, замечательной, дорогой...", - начала говорить Екатерина.
"Нашей королевы", - добавил ее муж.
"Мы тебя поздравляем! Желаем, чтобы твои глаза всегда светились от счастья и радости, от улыбок, и пусть тебя окружают только самые лучшие люди. Мы любим тебя!", - призналась Кухар.
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В следующих "сториз" балерина решила показать, как выглядит рождественский Монако.
Примечательно, что и Кухар, и ее супруг, который, к слову, тоже артист балета, работали 31 декабря. Будучи артистами Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, пара танцевала два спектакля "Щелкунчик".
Напомним, муж Екатерины Кухар раскрыл секрет их знакомства.
Как сообщала Politeka, муж Екатерины Кухар раскрыл, чем они с женой займутся 31 декабря: "Уладили ситуацию"
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар рассказала, как потеряла багаж в самолете, и едва не сорвала выступление.