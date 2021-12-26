Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская балерина и судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар в своих Instagram-сторис рассказала о неприятной ситуации с которой недавно столкнулась.

Оказалось, что сначала перенесли рейс, на котором они с мужем Александром Стояновым должны были лететь в Киев на спектакль. Затем выяснялось, что потерялся их багаж с костюмами и главное пуантами. Так что звезда впервые в жизни выступала в пуантах без стелек.

"День начался "весело" еще вчера, когда мы узнали, что нам перенесли рейс. И, по традиции, мы снова остались без нашего багажа, где были пуанты и часть костюмов, и все, что нужно артистам, дабы подготовиться к выступлению", - подписала сторис Катя.

Она также рассказала, что они прилетели в Киев за два часа до спектакля, однако, к счастью, все успели.

"Друзья, новогоднее чудо существует. Благодаря ему мы сегодня все-таки вышли на сцену Октябрьского. Впервые в жизни я танцевала в пуантах без стелек", - призналась Кухар.

Напомним, Кухар засветила новых членов семьи, которых полюбила с первого взгляда: "Кажется я стала...".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" показала необычные развлечения с мужем: "Вот вам несколько советов…".

Также Politeka писала, что Кухар призналась, что ее связывает с Потапом и Ласточкиным: "Трогательно и по любви!".