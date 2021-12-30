Знаменитый украинский танцор и муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар Александр Стоянов поделился хорошими новостями в преддверии Нового года.

Как пишет Politeka.net, Стоянов – премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Он выступает в паре со своей звездной супругой Кухар и вместе с ней участвует во многих постановках.

В преддверии праздников у артистов возникла проблема: их выступления оказались под угрозой. Однако, в новом посте Стоянов сообщил, что им удалось все уладить.

«Друзья! Рад сообщить, что мы уладили ситуацию и 31 декабря (завтра) танцуем с Екатериной два спектакля! «Щелкунчик» в Октябрьском — 11:30. В Национальной Опере Украины — 17:00! До встречи! Проведём вместе уходящий 2021 год», - написал танцор.

Его жена также не осталась в стороне.

«Провожаем завтра уходящий год вместе с вами!», - написала Кухар в сториз.

Теперь пару ждет весьма занятой Новый год.

Напомним, муж Екатерины Кухар раскрыл секрет их знакомства.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар рядом со Стояновым раззадорила ведущую «Танців з зірками» Онуфрийчук.

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар рассказала, как потеряла багаж в самолете, и едва не сорвала выступление.