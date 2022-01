Як повідомляє Politeka.net, на офіційному акаунті серіалу опублікували рідкісні кадри зі зйомок шоу з Сарою Джесікою Паркер та іншими зірками.

"Режисер @cyntiaenixon. І Just Like That... вона виконала прекрасну роботу! Ми так пишаємося. Крім того, деякі знайомі і дуже улюблені актори приєднуються до епізоду @justlikethatmax на цьому тижні", - підписали анонс автори аккаунта.

У коментарях шанувальники серіалу залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики серіалу.

"Спасибі Сара! І спасибі за всю любов і підтримку. Це допомогло більше, ніж ви можете собі уявити", «Я так закохана в цей серіал! Кожна серія як в гостях у найдорожчих друзів!", "Як би я не любив оригінальний серіал, в цьому сезоні він занадто розчаровує", "Чесно кажучи, я сумую за Бігом і Самантою, але люблю шоу", - пишуть користувачі Мережі.

