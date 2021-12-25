Американського актора Кріса Нота, містера Біга з серіал у"Секс у Великому Місті" після звинувачень у домаганнях постійно намагаються підловити на вулиці, щоб дізнатися про скандал.

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про Нота, який загруз у скандалі через звинувачення в домаганнях відразу від двох жінок. Вже відомо, що він все заперечує, вина його не доведена, проте колеги відвернулися від нього і навіть не підтримали публічно.

He kept his left hand firmly in his pocket during the outing - which came one day after his wife of nine years, Tara Wilson, was pictured without her wedding ring outside their home in Los Angeles pic.twitter.com/qr9L7IhWEh — Space-reporter-news (@Spacereportern1) December 22, 2021

На тлі розриву контракту з серіалом, втрати декількох мільйонів доларів через обірвався співпраці з відомою компанією чоловіка також чекав ще один удар. Дружина Кріса Нота вирішила забрати дітей перед святами. А на прогулянці вже засвітилася без кільця. Після цього був помічений сам Кріс Нот, помітно постарілий і втомлений.

"Він міцно тримав ліву руку в кишені під час прогулянки, яка сталася на наступний день після того, як його дружина Тара Вілсон була сфотографована без обручки біля свого будинку в Лос-Анджелесі", - йдеться в підписі до кадру.

Ми писали, що відразу дві жінки, які не знайомі один з одним, заявили, що Кріс Нот їх домагався, в різний час і при різних обставинах.

Сам актор підкреслив, що всі зустрічі були добровільні і за згодою. На даний момент вже відомо, що Нот позбувся ще й 12 млн доларів. На тлі скандалу зірвалася угода про продаж бренду текіли, співвласником якого він є.

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