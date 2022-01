Как сообщает Politeka.net, на официальном аккаунте сериала опубликовали редкие кадры со съемок шоу с Сарой Джессикой Паркер и другими звездами.

«Режиссер @cyntiaenixon. И Just Like That... она проделала прекрасную работу! Мы так гордимся. Кроме того, некоторые знакомые и очень любимые актеры присоединяются к эпизоду @justlikethatmax на этой неделе», - подписали анонс авторы аккаунта.

В комментариях поклонники сериала оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики сериала.

«Спасибо Сара! И спасибо за всю любовь и поддержку. Это помогло больше, чем вы можете себе представить», «Я так влюблена в этот сериал! Каждая серия как в гостях у самых дорогих друзей!», «Как бы я ни любил оригинальный сериал, в этом сезоне он слишком разочаровывает», «Честно говоря, я скучаю по Бигу и Саманте, но люблю шоу», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Сара Джессика Паркер высказались в адрес Криса Нота: "Мы поддерживаем...".

Как сообщала Politeka, Крис Нот удивил видом после скандала и ухода жены: "Столько лет молчали...".

Также Politeka писала, что Крис Нот появился на людях после ухода жены: постарел и осунулся.