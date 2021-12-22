Зірка серіалу» Секс у великому місті " Сара Джессіка Паркер і відомий актор Кріс Нот багато років знімалися разом, проте це не завадило актрисі зробити заяву після скандалу з чоловіком.

Зірка серіалу "Секс у Великому Місті" Сара Джессіка Паркер вирішила прокоментувати ситуацію з її колегою по проекту, дотримуючись нейтральної думки. Таким чином Паркер спробувала уникнути критики в мережі.

Так, американська актриса Сара Джессіка Паркер на своїй сторінці в Instagram написала заяву, в якій від свого імені та імені колег прокоментувала звинувачення в сексуальному насильстві на адресу актора Кріса Нота.

"Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які виступили і поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це було дуже важко зробити, і ми дякуємо їм за це", – йдеться в повідомленні.

Примітно, що підтримки чоловік від колег не отримав, немов не був з ними багато років на проекті.

Ми писали, що відразу дві жінки, які не знайомі один з одним, заявили, що Кріс Нот їх домагався, в різний час і при різних обставинах.

Сам актор підкреслив, що всі зустрічі були добровільні і за згодою. На даний момент вже відомо, що Нот позбувся ще й 12 млн доларів. На тлі скандалу зірвалася угода про продаж бренду текіли, співвласником якого він є.

Також його дружина вже забрала дитину і відмовилася відзначати з Крис Різдво, новин про розлучення пара не публікувала.

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