Містер Біг з серіалу "Секс у Великому Місті" потрапив в центр скандалу через звинувачення жінок, він нібито їх домагався, і хоча доказів немає - від чоловіка відвернулися колеги, друзі і навіть дружина.

Вже відомо, що через звинувачення на адресу чоловіка почався серйозний скандал-дві жінки заявили, що Кріс Нот з "Сексу у Великому Місті" домагався їх і тепер вони готові зізнатися. Примітно, що доказів ніяких немає, проте з чоловіком розірвали безліч контрактів, він поттерял кілька мільйонів доларів.

Також нещодавно від нього пішла дружина з дітьми і поїхала на свята подалі з їхнього будинку, а також була помічена без обручки. Після цього був помічений сам Кріс Нот, який, схоже, вірить у краще і не сумує.

"Посміхається і махає: перший вихід Кріса Нота після звинувачень у зґвалтуванні розлютив користувачів. Скандал навколо актора "сексу у Великому Місті" набирає обертів. Вже чотири жінки звинуватили актора в згвалтуванні, а його колеги по серіалу підтримали їх. Напередодні Кріс вперше з'явився на публіці і, здається, він зовсім не переживає.

Папараці застали його під час прогулянки в Массачусетсі. Актор як ні в чому не бувало бродив по вуличках і вітав сусідів. А коли журналіст поставив йому питання про звинувачення, Кріс посміхнувся і сказав, що той «володіє неправдивою інформацією»», - сказано в підписі.

У мережі обговорили побачене:

"Стільки років мовчали, навіщо на старість років це все піднімати 🤔; там зараз модно бути в цьому звинуваченим 😁 мені вже шкода бідних мужиків🤭; якраз вийшов фільм і тут такі звинувачення .Збіг?; Мабуть він після зйомок швидко ВСІХ; вже смішно якщо чесно, якщо так піде далі то кожен 2 хороший актор у них нібито насильник; не вірю, підле брехливе , брудне брехня, 😔».

Ми також писали раніше, що Нота помітили після відходу дружини вперше:

"Він міцно тримав ліву руку в кишені під час прогулянки, яка сталася на наступний день після того, як його дружина Тара Вілсон була сфотографована без обручки біля свого будинку в Лос-Анджелесі", - йдеться в підписі до кадру.

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