Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 19-річний переможець вокальних шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин, у якого нещодавно народилася перша дитина, часто публікує світлини та відео.
Цього разу Сасанчин опублікував світлину із 23-річною дружиною Іванкою та маленькою донечкою, яку назвали Єлизаветою. Так, Сасанчин розповів, як змінилося його життя.
"Знаю, що вже обід, але в нас пора дня залежить від нашого кордуплика, тому… Доброго ранку!", - написав Роман.
Так, зірка "Голосу країни" показав дружину Іванку та маленьку Єлизевету, яка солодко спала.
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Раніше Politeka повідомляла, що дружина 19-річного переможця "Голосу країни" розповіла подробиці важких пологів: "Рома чуть не посивів".
Нагадаємо, що 19-річний переможець "Голосу країни" здивував засмученим виглядом на святковому фото: "Дитина спати не дає?".
Також Politeka писала, що дружина 19-річного переможця "Голосу країни" без прикрас показала перші дні після пологів: "У нас дурдом".