Дружина 19-річного переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка показала шанувальникам перші дні вдома після виписки з пологового.

Як повідомляє Politeka.net, 30 грудня 2021 року 19-річний переможець вокальних шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин та його 23-річна дружина Іванка стали батьками: у них народилася дівчинка, яку назвали Єлизаветою.

Нещодавно Іванку з дитиною виписали з пологового будинку й вони повернулися додому. У своєму Instagram дівчина показує шанувальникам, як вона справляється з маленькою дитиною. Також Іванка без прикрас показала безлад в квартирі.

"А в нас в хаті дурдом. І Мілана їсть. Але найголовніше це те, що вона накінець заснула",- сказала Іванка Сасанчин.

Також дівчина зауважила, що їй потрібно декілька днів, щоб прийти до тями.

"У лікарні все було налагоджено, а вдома дурдом. Не знаю, що де є. Ще малишка плакала безперестанку, то ми вже як вижаті лимончики", - зауважила Іванка.

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" поділився першими емоціями від батьківства в 19 років: "Ніколи не міг подумати...".

Раніше Politeka повідомляла, що мама Сасанчина, за яку молилася вся Україна, вперше взяла внучку на руки: "Як схожа на....".

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