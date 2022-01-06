Як повідомляє Politeka.net, 30 грудня 2021 року 19-річний переможець вокальних шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин та його 23-річна дружина Іванка стали батьками: у них народилася дівчинка, яку назвали Єлизаветою.
Нещодавно Іванку з дитиною виписали з пологового будинку й вони повернулися додому. У своєму Instagram дівчина показує шанувальникам, як вона справляється з маленькою дитиною. Також Іванка без прикрас показала безлад в квартирі.
"А в нас в хаті дурдом. І Мілана їсть. Але найголовніше це те, що вона накінець заснула",- сказала Іванка Сасанчин.
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Також дівчина зауважила, що їй потрібно декілька днів, щоб прийти до тями.
"У лікарні все було налагоджено, а вдома дурдом. Не знаю, що де є. Ще малишка плакала безперестанку, то ми вже як вижаті лимончики", - зауважила Іванка.
Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" поділився першими емоціями від батьківства в 19 років: "Ніколи не міг подумати...".
Раніше Politeka повідомляла, що мама Сасанчина, за яку молилася вся Україна, вперше взяла внучку на руки: "Як схожа на....".
Також Politeka писала, що 19-річний переможець "Голосу країни" зробив дружині милий подарунок за народження дочки: "Спасибі, котик".