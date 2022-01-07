19-річний переможець "Голосу країни 10" Роман Сасанчин, у якого напередодні Нового року народилася дочка, поділився різдвяними кадрами.

Як передає Politeka.net, в Instagram Роман Сасанчин опублікував фото, на якому засвітив свою дружину і маму. Сім'я сиділа за святковим столом, вбрана у вишиванки.

"Христос ся Рождає! Славімо Його!",- підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу теплих відгуків. Багатьох шанувальників здивував втомлений і закатований вигляд Сасанчина на святковому фото. При цьому його дружина, яка тільки недавно народила, виглядала задоволеною.

"О, дитина спати не дає!? Обличчя не дуже радісне. Дружина, мабуть, краща актриса", "Зі святом! Нехай завжди береже Бог вашу сім'ю!", "Які гарненькі", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Роман Сасанчин двічі ставав переможцем "Голосу" в команді української співачки Тіни Кароль. У перший раз він завоював титул переможця в дитячому "Голосі", після чого підкорив і головний проект.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин показав подарунок дружині за народження дочки: "спасибі, котик".

Раніше Politeka повідомляла, що дружина Романа Сасанчина показала перші дні після пологів:"у нас дурдом".

Також Politeka писала, що Роман Сасанчин розповів про батьківство в 19 років: "не міг подумати...".