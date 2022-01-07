Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зовсім недавно у нього з дружиною Іванною народилася дочка -Ліза.

Так, цього разу дружина Сасанчина опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна Сасанчина розповіла про свої важкі пологи. Варто відзначити, що 30 грудня Іванна народила дівчинку, за допомогою кесаревого розтину.

"Я не очікувала, що сутички будуть настільки болючими. Я просто кричала, будь ласка, вколіть мені знеболюючого. На коліна готова була встати, щоб мені знеболююче дали", - поскаржилася Іванна Сасанчина.

"Я два рази мало не відключилася від сутичок, але коли мені пробили води та спустили трошки, біль в три рази більше стала. Я думала, що помру від болю, Рома чуть не посивів", - розповіла дружина Сасанчина.

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