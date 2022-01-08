Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 19-летний победитель вокальных шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин, у которого недавно родился первый ребенок, часто публикует фотографии и видео.
На этот раз Сасанчин опубликовал фотографию с 23-летней женой Иванкой и маленькой доченькой, которую назвали Елизаветой. Так, Сасанчин рассказал, как изменилась его жизнь.
"Знаю, что уже обед, но у нас время дня зависит от нашего кордуплика, поэтому... Доброе утро!",- написал Роман.
Так, звезда "Голосу країни" показал жену Иванку и маленькую Елизевету, которая сладко спала.
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Ранее Politeka сообщала, что жена 19-летнего победителя "Голосу країни" рассказала подробности тяжелых родов: "Рома чуть не поседел".
Напомним, что 19-летний победитель "Голосу країни" удивил расстроенным видом на праздничном фото: "Ребенок спать не дает?".
Также Politeka писала, что жена 19-летнего победителя "Голосу країни" без прикрас показала первые дни после родов: "У нас дурдом".