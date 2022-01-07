Як пише Politeka.net, 18-річна Махати - старша дочка Олени Кравець, яка вже деякий час живе окремо від батьків. Актриса сама запропонувала дочці сьехать кілька років тому, адже через народження двійнят в будинку виявилося мало місця, тому Маша окремо знімає квартиру з подружкою. Дочка Кравець вже довгий час займається танцями і часто показує свої успіхи. Також дівчина активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Маша була в бандані з кісками, а в носі можна помітити Пірсинг. Кравець-молодша зняла себе крупним планом, хвалячись молодіжним образом.
Після цього дочка Кравець показала, як зібралася в дорогу, опублікувавши сторіс з вулиці.
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Як виявилося, дівчина з подружкою зібралася в Одесу.
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