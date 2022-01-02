18-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Маша показала, как мама выглядела после ее рождения в 2003 году.

Как пишет Politeka.net, Мария - старшая дочь Елены Кравец из "Квартал 95", которую актриса родила в 2003 году. Сейчас девушке уже 18 лет и она несколько лет живет отдельно от родителей, ведь мама родила двойняшек Екатерину и Ивана, и в доме стало мало места. Поэтому Елена предложила дочери сьехать, чтобы та снимала с подружкой квартиру. Маша увлекается танцами, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис дочь Кравец показала, как мама выглядела после ее рождения в 2003 году. На фото была кроха Маша и Елена Кравец.

"Любовь", - подписала кадр Маша.

На втором сторис Елена была уже с двойняшками Иваном и Екатериной. Малыши улыбались, пока мама их держала на руках.

Маша поставила смайлик розового сердца со звездочками на фотографию мамы с братиком и сестричкой.

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