Как пишет Politeka.net, 18-летняя Маша - старшая дочь Елены Кравец, которая уже некоторое время живет отдельно от родителей. Актриса сама предложила дочери сьехать несколько лет назад, ведь из-за рождения двойняшек в доме оказалось мало места, поэтому Маша отдельно снимает квартиру с подружкой. Дочь Кравец уже долгое время занимается танцами и часто показывает свои успехи. Также девушка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Маша была в бандане с косичками, а в носу можно заметить пирсинг. Кравец-младшая сняла себя крупным планом, хвастаясь молодежным образом.
После этого дочь Кравец показала, как собралась в дорогу, опубликовав сторис с улицы.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена
Победитель шоу "Маска" MELOVIN готовится к переезду в Америку: "Для меня украинцы и наша нация…"
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев признался, на что потратит выигрыш: "Большая часть денег уйдет на..."
Маша Ефросинина рассказала, как Полякова ведет себя при выключенных камерах: "Наша королева…"
Как оказалось, девушка с подружкой собралась в Одессу.
Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" показала, как ее мама выглядела после рождения двойняшек
Также Politeka сообщала, что дочь Кравец из "Квартал 95" примерила образ пацанки, впечатлив результатом
А еще Politeka писала, что дочь Елены Кравец из "Квартал 95" после экспериментов со внешностью решилась на серьезный шаг