Как пишет Politeka.net, 18-летняя Маша - старшая дочь Елены Кравец, которая уже некоторое время живет отдельно от родителей. Актриса сама предложила дочери сьехать несколько лет назад, ведь из-за рождения двойняшек в доме оказалось мало места, поэтому Маша отдельно снимает квартиру с подружкой. Дочь Кравец уже долгое время занимается танцами и часто показывает свои успехи. Также девушка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Маша была в бандане с косичками, а в носу можно заметить пирсинг. Кравец-младшая сняла себя крупным планом, хвастаясь молодежным образом.

После этого дочь Кравец показала, как собралась в дорогу, опубликовав сторис с улицы.

Как оказалось, девушка с подружкой собралась в Одессу.

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" показала, как ее мама выглядела после рождения двойняшек

Также Politeka сообщала, что дочь Кравец из "Квартал 95" примерила образ пацанки, впечатлив результатом

А еще Politeka писала, что дочь Елены Кравец из "Квартал 95" после экспериментов со внешностью решилась на серьезный шаг