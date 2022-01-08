Як повідомляє Politeka.net, молодий кухар Богдан Шинкарьов, який став переможцем кулінарного шоу "Майстер Шеф" поділився своїми емоціями після фіналу. На своїй сторінці в Instagram хлопець опублікував знімок з фіналу і відверто розповів про складнощі і хвилювання.

Так, за словами Богдан, дуже непросто приготувати три повноцінних страви за дві з половиною години, проте у нього був досвід за цей час приготувати п'ять страв. Так що навіть не це було найскладнішим.

"Я зарився в девайсах по голову і почав творити. Зізнатися чесно, розподіл робочого простору - це не моя сильна сторона, я завжди по вуха в гастроємності і каструльках. Чи все вийшло із задуманого? Ну, десь на 85%. Переживання, нові декорації і те, що я взяв на себе багато складних технік, не дали зробити все із задуманого. Але добре, що це були не найважливіші елементи, без яких блюдо все ще залишалося повноцінним", - розповів Шинкарьов.

Також він додав, що дуже хвилююче було презентувати свої страви суддям шоу Ектору Хіменесу-Браво, Ользі Мартиновській та Володимиру Ярославському. "Мабуть, тому я так хвилююся, щоб добре зробити і не червоніти на вердиктах!", - підсумувавши Богдан.

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