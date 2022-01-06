Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram победитель 11 сезона шоу "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев решил ответить на вопросы поклонников и оставил для этого специальное окошечко.
Так, поклонники начали расспрашивать Шинкарева о шоу и интересовались, куда он потратит выигранные средства.
"Друзья, очень много таких вопросов приходит и в личные сообщения и здесь. Ребята, большая часть выигранных средств уйдет на проживание в Париже во время учебы. Те что останутся куда-то инвестировать ... ну там не так много их останется", - ответил Шинкарев.
Напомним, что 29-летний харьковчанин Богдан Шинкарев выиграл 300 тысяч гривен, а также возможность пройти обучение в одной из лучших кулинарных школ мира Le Cordon Bleu в Париже, куда он отправиться весной.
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