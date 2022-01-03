Победитель "Мастер Шеф" Богдан Шинкарев показал обратную сторону славы, с которой уже успел столкнуться.

Как пишет Politeka.net, Богдан Шинкарев стал победителем последнего сезона "Мастер Шеф", который судит Эктор Хименес Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Теперь Богдан довольно популярный в Инстаграм, где за ним следят более 10 тысяч украинцев. Там блогер показывает себя, а также приготовленные блюда.

На новых сторис Шинкарев показал себя, а также еще одного молодого человека, который решил использовать фото Богдана, чтобы подставить просто свое лицо.

"Просто какой-то тип прифотошопил свое лицо к моей фотке. Это ли не популярность? Для того чтобы отличить оригинал от копий, следите за количеством сарказма в словах и во взгляде", - написал Богдан.

На втором снимке уже было фото самого богдана, как он стоял и улыбался на фоне размытого здания.

"Пора делать еще один прямой эфир. Вопросы накопились?", - в итоге спросил Богдан, предлагая украинцам решить.

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