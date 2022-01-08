Как сообщает Politeka.net, молодой повар Богдан Шинкарев, который стал победителем кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделился своими эмоциями после финала. На своей странице в Instagram парень опубликовал снимок с финала и откровенно рассказал о сложностях и волнении.

Так, по словам Богдана, очень непросто приготовить три полноценных блюда за два с половиной часа, однако у него был опыт за это время приготовить пять блюд. Так что даже не это было самым сложным.

"Я зарылся в девайсах по голову и начал творить. Признаться честно, распределение рабочего пространства – это не моя сильная сторона, я всегда по уши в гастроемкостях и кастрюльках. Все ли получилось из задуманного? Ну, где-то на 85%. Переживания, новые декорации и то, что я взял на себя много сложных техник, не дали сделать все из задуманного. Но хорошо, что это были не самые важные элементы, без которых блюдо все еще оставалось полноценным", - рассказал Шинкарев.

Также он добавил, что очень волнительно было презентовать свои блюда судьям шоу Эктору Хименесу-Браво, Ольге Мартыновской и Владимиру Ярославскому. "Видимо, поэтому я так волнуюсь, чтобы хорошо сделать и не краснеть на вердиктах!", - подытожил Богдан.

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