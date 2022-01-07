Дружина Олександра Тимофіївського Наталія повідомила, що він пішов з життя у віці 88 років після тривалої хвороби, пишуть російські ЗМІ.
Олександр Тимофіївський писав сценарії мультфільмів і пісні до них.
Одним з найвідоміших його творінь була "пісенька крокодила Гени» («нехай біжать незграбно...») з мультфільму "Чебурашка".
Також його авторству належать сценарії таких мультфільмів, як» Проробкін в школі«,» Мук-скороход«,» Мідної гори господиня«,» Малахітова шкатулка«,» Кам'яна квітка«,»По щучому велінню".
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На початку 1950-х років Тимофіївський почав писати вірші, але довгі роки не публікував їх. Перша його поетична збірка» зимуючим птахам " вийшла в 1992 році.
У мережі сумують у зв'язку відходом з життя Олександра Тимофіївського.
"Шкода! Вік, звичайно... Але він залишив про себе добру і світлу пам'ять", "сумно", "зробив наше дитинство щасливішим", "Ох, як шкода", - пишуть в мережі.
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