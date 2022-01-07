Жена Александра Тимофеевского Наталья сообщила, что он ушел из жизни в возрасте 88 лет после продолжительной болезни, пишут российские СМИ.
Александр Тимофеевский писал сценарии мультфильмов и песни к ним.
Одним из известнейших его творений была «Песенка крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже…») из мультфильма «Чебурашка».
Также его авторству принадлежат сценарии таких мультфильмов, как «Проделкин в школе», «Мук-скороход», «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «По щучьему велению».
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В начале 1950-х годов Тимофеевский начал писать стихотворения, но долгие годы не публиковал их. Первый его поэтический сборник «Зимующим птицам» вышел в 1992 году.
В Сети скорбят в связи уходом из жизни Александра Тимофеевского.
«Жаль! Возраст, конечно... Но он оставил о себе добрую и светлую память», «Печально», «Человек, который сделал наше детство счастливее», «Ох, как жаль», - пишут в Сети.
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