Як повідомляє Politeka.net, Камалія, яка одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, показала, як відпочиває з дочками на гірськолижному курорті. Цього разу артистка вирушила за кордон.
"Всім привіт. Друзі, ми в Лапландії. Місто Леві. Тут така казка, просто незвичайна. Дуже красиво, але руки замерзають страшно. Ми одягнені, як капуста. Тут сьогодні -20. А так все прекрасно, класно-катаємося на лижах. Всіх зі святом, всіх з Різдвом. І я хочу вам побажати, щоб у всіх була можливість їздити відпочивати, коли хочете", - поділилася своїми враженнями Камалія.
Також вона показала казковий захід сонця, розповівши, що сонце там починає сідати о 13.30.
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Відзначимо, що Камалія дуже любить кататися на лижах. Раніше вона відпочивала з сім'єю в Буковелі. Артистка також зізнавалася, що її чоловік вже не катається на лижах. Як відомо, Мохаммаду Захуру вже 66 років.
Нагадаємо, що Камалія показала, де зустрічала Новий рік: "на жаль...".
Як повідомляла Politeka, Камалія засвітила дочок-близнючок і багатого чоловіка: "Наша дружна сім'я".
Також Politeka писала, що Камалія зняла своїх дітей у новому кліпі:"як у казці".