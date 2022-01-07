Как сообщает Politeka.net, Камалия, которая замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, показала, как отдыхает с дочками на горнолыжном курорте. В этот раз артистка отправилась за границу.

«Всем привет. Ребята, мы в Лапландии. Город Леви. Тут такая сказка, просто необыкновенная. Очень красиво, но руки замерзают страшно. Мы одеты, как капуста. Здесь сегодня -20. А так все прекрасно, классно – катаемся на лыжах. Всех с праздником, всех с Рождеством. И я хочу вам пожелать, чтобы у всех была возможность ездить отдыхать, когда хотите», - поделилась своими впечатлениями Камалия.

Также она показала сказочный заход солнца, рассказав, что солнце там начинает садиться в 13.30.

Отметим, что Камалия очень любит кататься на лыжах. Ранее она отдыхала с семьей в Буковеле. Артистка также признавалась, что ее муж уже не катается на лыжах. Как известно, Мохаммаду Захуру уже 66 лет.

Напомним, что Камалия показала, где встречала Новый год: "К сожалению...".

Как сообщала Politeka, Камалия засветила дочек-близняшек и богатого мужа: "Наша дружная семья".

Также Politeka писала, что Камалия сняла своих детей в новом клипе: "Как в сказке".