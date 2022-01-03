Як повідомляє Politeka.net, відома 44-річна українська співачка Камалія (справжнє ім'я Наталія Захур) поділилася цікавими кадрами в своєму Instagram. Як відомо, зірка одружена з мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром, з яким ростить двох дочок-близнючок - Арабеллу і Мірабеллу.
Камалія показала своїх дівчаток у новому кліпі на новорічну пісню. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз). Дівчатка знялися в ролику в однакових сріблястих сукнях і туфлях.
"Загадай бажання в Новий рік, як в казці здійсниться...",- співає артистка.
Зазначимо, раніше Камалія розповідала, що незважаючи на зовнішню схожість дівчинки дуже різні. Арабелла більш спокійна і вдумлива. У неї хороша музична пам'ять, і взагалі вона дуже тягнеться до музики. А ось Мірабелла-дівчинка-ураган, їй подобаються танці, акробатика. Вона дуже рухлива, із задоволенням демонструє перед гостями свої гімнастичні навички і не любить сидіти на місці.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Неприємності спіткали Влада Яму з сім'єю прямо 31 грудня: "Ситуація - капець..."
19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин після важких пологів дружини звернувся за допомогою: "Дуже хочу..."
Ксенія Мішина вийшла на зв'язок після Нового року і здивувала заявою: "Я просто вирішила..."
Огневич після розставання з Задворним засвітилася з екс-залицяльником Мішиної з "Холостячки": кадри
Нагадаємо, що найбагатша співачка України показала, де і з ким зустрічала Новий рік: "на жаль, не всі..."
Раніше Politeka повідомляла, що Камалія в сукні з мегавирізом зробила звернення: "Полякова все-таки крутіше"
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України засвітила свій розкішний особняк всередині « " прекрасна богиня»