Артистка Камалія, яку в мережі охрестили найбагатшою співачкою України через її заміжжя за пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, показала їхніх дочок.

Як повідомляє Politeka.net, відома 44-річна українська співачка Камалія (справжнє ім'я Наталія Захур) поділилася цікавими кадрами в своєму Instagram. Як відомо, зірка одружена з мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром, з яким ростить двох дочок-близнючок - Арабеллу і Мірабеллу.

Камалія показала своїх дівчаток у новому кліпі на новорічну пісню. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз). Дівчатка знялися в ролику в однакових сріблястих сукнях і туфлях.

"Загадай бажання в Новий рік, як в казці здійсниться...",- співає артистка.

Зазначимо, раніше Камалія розповідала, що незважаючи на зовнішню схожість дівчинки дуже різні. Арабелла більш спокійна і вдумлива. У неї хороша музична пам'ять, і взагалі вона дуже тягнеться до музики. А ось Мірабелла-дівчинка-ураган, їй подобаються танці, акробатика. Вона дуже рухлива, із задоволенням демонструє перед гостями свої гімнастичні навички і не любить сидіти на місці.

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