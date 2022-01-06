Відома артистка Камалія поділилася в мережі святковим фото і привітала шанувальників з Різдвом.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася в своєму Instagram теплим сімейним фото біля ошатної ялинки, і привітала з Різдвом.

Як видно, Камалія зібрала у святковій локації всю сім'ю - дочок-близнючок, які здорово підросли, і чоловіка-мільярдера. Всі вони ошатні вмостилися на пледі біля красивої сяючої ялинки і Міли посміхаються в камеру.

У підписі до своєї фото-листівки Камалія залишила тепле привітання українцям з Різдвом: "Наша дружна сім'я в світле свято Різдва Христового бажає вам бачити тільки хороше в навколишньому світі і знаходити все добре в людях. Щасливого Різдва! Merry Christmas!".

Нагадаємо, Найбагатша співачка України показала своїх дочок-близнят у новому кліпі: "Як у казці".

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