Найбагатша співачка України показала, де і з ким зустрічала Новий рік: "На жаль, не всі..."

Відома українська співачка Камалія, яку вважають найбагатшою в Україні через чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура, показала шанувальникам з ким відсвяткувала Новий рік.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома 44-річна українська співачка Камалія (справжнє ім'я Наталія Захур), яка вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, опублікувала відео, на якому показала, як відсвяткувала свій Новий рік.

"З Новим роком усіх вас. Бажаємо всього найкращого в 2022 році, а також у всіх наступних роках", - написала Камалія.

Як бачимо, співачка святкувала Новий рік у своєму розкішному особняку разом із сім'єю та близькими їй людьми.

"Сьогодні зі мною зустрічають Новий рік моя рідня, мої куми, близькі мені люди, мої друзі. На жаль, не всі змогли приїхати, але частина ще буде на старий Новий рік", - розповіла співачка.

Також Камалія розповіла про сімейну традицію: вони кожного року на листочках пишуть побажання на новий рік та спалюють їх у каміні.

Як бачимо, Камалія була в красивому довгому платті. До того ж, гостей співачки на новорічному святі розважали Дід Мороз та Снігурочка.

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