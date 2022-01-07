Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва зараз відпочиває з Дантесом в Мексиці. Зірка в новій публікації Instagram вирішила показати себе і розповісти, від чого відмовилася на відпочинку.
На фото Надя була в міні-купальнику, позуючи на тлі моря. Артистку практично не було видно, а тільки силует.
"У цій відпустці я ще не ставила будильник, ну і не планую. Прокидаюся сама, зустрічаю світанок і медитую . Ще трохи і стану просвітленою", - написала Надя.
"Вогонь", - відразу написала у відповідь продюсер Ірина Горова.
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Оддин з фанатів вирішив пожартувати над Надею:
"Коли марафон плануєте запускати?".
"Скоро", - відповіла Дорофєєва.
"Марафон надії - звучить багатообіцяюче", - відповів фанат.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Гарного вам відпустки, відпочинку, дегустації нових страв, кайфового море", "головне, щоб пам'ять повернулася", "гарного дня тобі, проведи цю відпустку класно", "який вайб у цієї фотки".
Нагадаємо, Дорофєєва Покотила в Мексику і засвітилася з новою зачіскою
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