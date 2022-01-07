Надя Дорофєєва, дружина Володимира Дантеса, показала, як проводить час в Мексиці і розповіла, хвалившись фігурою в купальнику.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва зараз відпочиває з Дантесом в Мексиці. Зірка в новій публікації Instagram вирішила показати себе і розповісти, від чого відмовилася на відпочинку.

На фото Надя була в міні-купальнику, позуючи на тлі моря. Артистку практично не було видно, а тільки силует.

"У цій відпустці я ще не ставила будильник, ну і не планую. Прокидаюся сама, зустрічаю світанок і медитую . Ще трохи і стану просвітленою", - написала Надя.

"Вогонь", - відразу написала у відповідь продюсер Ірина Горова.

Оддин з фанатів вирішив пожартувати над Надею:

"Коли марафон плануєте запускати?".

"Скоро", - відповіла Дорофєєва.

"Марафон надії - звучить багатообіцяюче", - відповів фанат.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Гарного вам відпустки, відпочинку, дегустації нових страв, кайфового море", "головне, щоб пам'ять повернулася", "гарного дня тобі, проведи цю відпустку класно", "який вайб у цієї фотки".

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