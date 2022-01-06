Так, 31-летняя Дорофеева сняла виллу на побережье океана в Мексике. В своих "сториз" в Инстаграм певица поделилась, как прошел первый день на отдыхе в Тулуме, передает Politeka.net.

Надя засветила шикарный коттедж в тропическом стиле в двух шагах от пляжа.

"Открывается вот такой невероятный вид. Уже люди гуляют, хоть только 7.25 и рассвет. Опа, а тут уже тусовки начинаются...", - комментирует артистка.

Не забыла Дорофеева при этом похвастаться и собственной красотой. Звезда приподняла футболку, засветив идеальный пресс.

Налюбовавшись рассветом, Дорофеева вернулась в номер, показав его внутренне убранство, а также "злого и голодного Вову", который ждал ее, чтобы пойти позавтракать.

В просторном коттедже несколько светлых помещений, некоторые комнаты разделены ширмой. В объектив Дорофеевой попали деревянная мебель, уютные диванчики с подушками и большое зеркало.

До этого Дантес выставлял фото, на котором позировал на пляже. Музыкант расслаблялся на мягком шезлонге рядом со своей виллой, а в подписи проговорился, сколько продлится их с Надей отпуск.

"Забыл взять с собой косметичку со всеми дезиками, щетками, средствами для волос и триммер🤦🏻‍♂️😱 Теперь 2 недели буду отращивать бороду. А это не самое приятное зрелище)", - поделился Дантес.

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