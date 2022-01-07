Українська співачка, екс-солістка "ВІА Гри" Міша Романова вразила зухвалим образом в корсеті та нижній білизні, який вирішила приурочити до свята.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Міша Романова, яка є близькою подругою і підопічною Макса Барських, опублікувала пікантне фото. Співачка позувала в синьому корсеті, який вигідно підкреслив її тонку талію. Образ доповнили трусики і рукавички.

"Merry Christmas", - грайливо підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів. Шанувальники прийшли в захват від її пікантного образу.

"Снігуронька?", "Не хворій, одягайся тепліше", «Моя красива», «А ось і Снігуронька», «Ну якщо так привітати, так тільки якщо поруч», «Шикарна Міша», «Богиня любові і краси», «яка яскрава», "Просто вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що не всім шанувальникам припав до душі наряд співачки. Багато хто розкритикував її за надмірну відвертість в це світле свято.

Нагадаємо, що Міша Романова вразила виглядом в корсеті: "Подумала, що це Холлі Беррі".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова вразила фігуркою в надто короткій сукні: "Ох вже ці діаманти".

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