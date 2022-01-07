Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Міша Романова, яка є близькою подругою і підопічною Макса Барських, опублікувала пікантне фото. Співачка позувала в синьому корсеті, який вигідно підкреслив її тонку талію. Образ доповнили трусики і рукавички.
"Merry Christmas", - грайливо підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів. Шанувальники прийшли в захват від її пікантного образу.
"Снігуронька?", "Не хворій, одягайся тепліше", «Моя красива», «А ось і Снігуронька», «Ну якщо так привітати, так тільки якщо поруч», «Шикарна Міша», «Богиня любові і краси», «яка яскрава», "Просто вогонь", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що не всім шанувальникам припав до душі наряд співачки. Багато хто розкритикував її за надмірну відвертість в це світле свято.
Нагадаємо, що Міша Романова вразила виглядом в корсеті: "Подумала, що це Холлі Беррі".
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