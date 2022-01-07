Відомий підприємець поділився своїми думками в Instagram, передає Politeka.net. Так, Задворний відповів на питання про те, чи готовий він після участі в «Холостячці» зустрічатися з «звичайною» дівчиною – не знаменитістю.
Бізнесмен вирішив по пунктах розписати, що для нього важливо в потенційній партнерці. Серед його "вимог" виявилися такі пункти:
- "Поділяє мої цінності і світогляд
- Легка, весела, самоіронічна, інтелектуальна
- Самодостатня / прагне до цього
- Зовні для мене приваблива
- Любить подорожувати
- Розвивається, вчиться новому".
Що стосується її статусу, то Задворний зазначив, що було б краще, якби дівчина не була відомою, проте для нього це не головний критерій.
"А зі звичайною дівчиною я не буду", - різко заявив підприємець, але тут же пояснив – "Я буду з найкращою. Адже моя найкраща для мене".
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Він також додав, що навіть під час закоханості прагне зберігати тверезий розум, щоб розуміти, чи дійсно йому підходить людина поруч.
"Щоб після того, як гормони вляжуться, не залишилася порожнеча, а з'явилася основа для любові", - пояснив Задворний.
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