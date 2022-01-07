Переможець другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Задворний розповів, чого чекає від стосунків, а також перерахував якості, якими повинна володіти його дівчина.

Відомий підприємець поділився своїми думками в Instagram, передає Politeka.net. Так, Задворний відповів на питання про те, чи готовий він після участі в «Холостячці» зустрічатися з «звичайною» дівчиною – не знаменитістю.

Бізнесмен вирішив по пунктах розписати, що для нього важливо в потенційній партнерці. Серед його "вимог" виявилися такі пункти:

"Поділяє мої цінності і світогляд

Легка, весела, самоіронічна, інтелектуальна

Самодостатня / прагне до цього

Зовні для мене приваблива

Любить подорожувати

Розвивається, вчиться новому".

Що стосується її статусу, то Задворний зазначив, що було б краще, якби дівчина не була відомою, проте для нього це не головний критерій.

"А зі звичайною дівчиною я не буду", - різко заявив підприємець, але тут же пояснив – "Я буду з найкращою. Адже моя найкраща для мене".

Він також додав, що навіть під час закоханості прагне зберігати тверезий розум, щоб розуміти, чи дійсно йому підходить людина поруч.

"Щоб після того, як гормони вляжуться, не залишилася порожнеча, а з'явилася основа для любові", - пояснив Задворний.

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