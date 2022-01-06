Мужчина проиграл в финале проекта, хоть и вернулся к нему ради того, чтобы завоевать сердце Златы, а недавно он рассказал, будто никогда ее и не любил.

Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко не стал победителем в финале шоу, однако вызвал бурную реакцию в сети из-за своего поведения после победы Андрея Задворного. Мужчина не появился из-за определенных причин на пост-шоу, однако не стал оправдываться.

В этот раз мужчина рассказал, почему не был на самом деле влюблен в Злату.

«У меня вопрос к тебе, как психологу. Почему твоя любовь, любовь Димы, Андрея к Злате так быстро закончилась? Ведь ты даже вернулся ради нее или ради пиара в проект. И не прошло двух месяцев, все понаходили себе девушек. Я не понимаю, ведь если любишь, как можно так быстро отказаться от объекта любви. Это так быстро для вас, как переобуться?» - спрашивают у мужчины.

Свечкоренко поспешил с ответом:

«Я никогда не любил Злату. И в любви ей не признавался. Не путайте смыслы, мы пришли на проект попробовать строить свои отношения со Златой, где вследствие гипотетически могла возникнуть любовь. А не наоборот, вы понимаете? Сначала люди узнают друг друга, а потом уже признаются в чувствах. Во вторых, с тех пор, как я покинул проект, прошло почти полгода».

Ранее экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Роман Свечкоренко показал кареглазую "малышку" своей новой девушки Леры, на которую недавно обрушился хейт.

"Теперь у меня есть собака. Вообще это питомец Леры, но теперь получается наш. Зовут её Чапа, мы её давали друзьям на пару дней. Спасибо им", — рассказал Роман Свечкоренко.

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