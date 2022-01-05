Как пишет Politeka.net, Макс Тарапата стал популярным блогером после участие в шоу "Холостячка". Там звезда дошел до финала, но в итоге Злата Огневич выбрала другого мужчину - Андрея Задворного, который спустя некоторое время бросил звездную "Холостячку". Макс дал новое интервью Таисии Бахаревой, где проговорился, пошел ли бы на проект, если бы там была главной героиней Леся Никитюк.
"Я бы не пришел. При всей моей любви к Лесе - к Лесе я бы не пришел", - сказал Тарапата.
Также Макс рассказала, пожалел ли он о приходе на проект.
"У меня были мысли. Но это больше были моменты не отчаяния, но внутренних сильных переживаний. В эти моменты думаю: "Господи, зачем я на себя все это взвалил", - сказал Макс Тарапата.
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