Победитель второго сезона шоу «Холостячка» Андрей Задворный рассказал, чего ждет от отношений, а также перечислил качества, которыми должна обладать его девушка.

Известный предприниматель поделился своими мыслями в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, Задворный ответил на вопрос о том, готов ли он после участия в «Холостячке» встречаться с «обычной» девушкой – не знаменитостью.

Бизнесмен решил по пунктам расписать, что для него важно в потенциальной партнерше. Среди его «требований» оказались такие пункты:

«Разделяет мои ценности и мировоззрение

Легкая, веселая, самоироничная, интеллектуальная

Самодостаточная/стремящаяся к этому

Внешне для меня привлекательная

Любит путешествовать

Развивается, учится новому».

Что касается ее статуса, то Задворный отметил, что было бы лучше, если бы девушка не была известной, однако для него это не главный критерий.

«А с обычной девушкой я не буду», - резко заявил предприниматель, но тут же пояснил – «Я буду с самой лучшей. Ведь моя самая лучшая для меня».

Он также добавил, что даже во время влюбленности стремится сохранять трезвый ум, чтобы понимать, действительно ли ему подходит человек рядом.

«Чтобы после того, как гормоны улягутся, не осталась пустота, а появилась основа для любви», - пояснил Задворный.

Напомним, победитель "Холостячки", порвавший с Огневич, разоткровенничался о переменах в жизни.

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