Известный предприниматель поделился своими мыслями в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, Задворный ответил на вопрос о том, готов ли он после участия в «Холостячке» встречаться с «обычной» девушкой – не знаменитостью.
Бизнесмен решил по пунктам расписать, что для него важно в потенциальной партнерше. Среди его «требований» оказались такие пункты:
- «Разделяет мои ценности и мировоззрение
- Легкая, веселая, самоироничная, интеллектуальная
- Самодостаточная/стремящаяся к этому
- Внешне для меня привлекательная
- Любит путешествовать
- Развивается, учится новому».
Что касается ее статуса, то Задворный отметил, что было бы лучше, если бы девушка не была известной, однако для него это не главный критерий.
«А с обычной девушкой я не буду», - резко заявил предприниматель, но тут же пояснил – «Я буду с самой лучшей. Ведь моя самая лучшая для меня».
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Он также добавил, что даже во время влюбленности стремится сохранять трезвый ум, чтобы понимать, действительно ли ему подходит человек рядом.
«Чтобы после того, как гормоны улягутся, не осталась пустота, а появилась основа для любви», - пояснил Задворный.
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