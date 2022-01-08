Культова українська актриса Ольга Сумська показала, як вони з чоловіком і молодшою дочкою вирішили зустріти Різдво в цьому році.

Артистка порадувала шанувальників новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Різдво Сумський провела в колі сім'ї-зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою донькою Ганною.

Сімейство вирушило в Буковель, де змогло відпочити від міської суєти, вставши на лижі. Сумський поділилася серією фото, на яких позувала сама і з сім'єю.

Також зірка опублікувала кілька відео. На одному з них вона з'їжджала з засніженого схилу в темний час доби.

"Друзі, нічне катання - просто клас! Нічний Буковель. Христос народився, зі святом всіх!", - вимовляє на кадрах Сумський.

Актриса була одягнена в білу куртку, а на її шиї красувався ефектний хустку з квітами.

"З Різдвом, друзі! Привіт, Буковель! Хто на лижні? Дуже сподобалося вечірнє катання!", - написавши Сумський у підписі до кадрів.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"З Новим Роком та Різдвом Христовим вас і Ваших рідних і близьких! Бажаю вам радості, щастя і здоров'я!", "Щастя і здоров'я вам в новому році!", "Олечка, ви Богиня! Бажаємо вам щастя і здоров'я! Ваш талант і сила-дивує!", "здорово! Краса Зимова!", "Ви чудова сім'я!", - пишуть люди.

Нагадаємо, Сумська похвалилася своїм відпочинком з чоловіком Борисюком і донькою.

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