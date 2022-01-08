Культовая украинская актриса Ольга Сумская показала, как они с мужем и младшей дочерью решили встретить Рождество в этом году.

Артистка порадовала поклонников новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Рождество Сумская провела в кругу семьи – со своим мужем Виталием Борисюком и младшей дочкой Анной.

Семейство отправилось в Буковель, где смогло отдохнуть от городской суеты, встав на лыжи. Сумская поделилась серией фото, на которых позировала сама и с семьей.

Также звезда опубликовала несколько видео. На одном из них она съезжала с заснеженного склона в темное время суток.

«Друзья, ночное катание – просто класс! Ночной Буковель. Христос родился, с праздником всех!», - произносит на кадрах Сумская.

Актриса была одета в белую куртку, а на ее шее красовался эффектный платок с цветами.

«С Рождеством, друзья! Привет, Буковель! Кто на лыжне? Очень понравилось вечернее катание!», - написала Сумская в подписи к кадрам.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«С Новым Годом и Рождеством Христовым вас и ваших родных и близких! Желаю вам радости, счастья и здоровья!», «Счастья и здоровья вам в новом году!», «Олечка, вы Богиня! Желаем Вам счастья и здоровья! Ваш талант и сила -изумляет!», «здорово! Красота зимняя!», «Вы замечательная семья!», - пишут люди.

Напомним, Сумская похвасталась своим отдыхом с мужем Борисюком и дочкой.

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