Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как проводит отпуск с семьей.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Широкую популярность она получила, исполнив главную роль в сериале "Роксолана" еще в 90-х. Помимо этого она играла во множестве фильмов.

Как известно, Ольга Сумская уже более 25 лет вместе со своим мужем Виталием Борисюком. Супруги растят общую дочь Анну, которой сейчас 19 лет. Девушка пошла по стопам звездных родителей и поступила учиться в университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Сейчас звездное семейство отдыхает в Карпатах.

Ольга Сумская в Сторис своего Инстаграм делится подробностями отдыха и восхитительными местными пейзажами.

"Ох. Боже, какая только красота", - не сдержала эмоций артистка.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной встретили Рождественский Сочельник в нарядных вышиванках. Актриса дополнила свой образ эффектными массивными бусами.

Напомним, Сумская в роскошной вышиванке показала пример, как выглядеть в 55 лет: «Праздничное настроение»

Как сообщала Politeka, Сумская из легендарной "Роксоланы" превратилась в хищницу с острыми коготками, Борисюк в восторге: "Мяу"

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