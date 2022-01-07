Яскравими кадрами сімейного відпочинку знаменитість поділилася в Instagram, пише Politeka.net.
Ребрик показала, що провела Різдвом зі своїм чоловіком, Андрієм Диким, та двома доньками у рідних Чернівцях. День сімейство вирішило провести з користю, і вирушило до місцевого музею під відкритим небом.
"Їмо, гуляємо, спимо...ще один насичений класний день у рідних Чернівцях, з батьками, коли всі разом! А у вас що цікавого?", - написала ведуча.
Вона поділилася серією фото, на яких вони з чоловіком і доньками позували на тлі пам'яток місцевого музею. День видався сонячним, проте все сімейство було одягнене по-зимовому тепло.
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Шанувальник Ребрик тут же відреагували на її пост.
"Дико-красива сімейка! Я сьогодні весь день колядувала", "щаслива красива дружна Сім'я!", "Ліля, ви супер чудова", "молодці ви які", "які класні фото і сім'я теж", - пишуть люди.
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