Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала насичений позитивними емоціями день, який вона провела з сім'єю в рідному місті.

Яскравими кадрами сімейного відпочинку знаменитість поділилася в Instagram, пише Politeka.net.

Ребрик показала, що провела Різдвом зі своїм чоловіком, Андрієм Диким, та двома доньками у рідних Чернівцях. День сімейство вирішило провести з користю, і вирушило до місцевого музею під відкритим небом.

"Їмо, гуляємо, спимо...ще один насичений класний день у рідних Чернівцях, з батьками, коли всі разом! А у вас що цікавого?", - написала ведуча.

Вона поділилася серією фото, на яких вони з чоловіком і доньками позували на тлі пам'яток місцевого музею. День видався сонячним, проте все сімейство було одягнене по-зимовому тепло.

Шанувальник Ребрик тут же відреагували на її пост.

"Дико-красива сімейка! Я сьогодні весь день колядувала", "щаслива красива дружна Сім'я!", "Ліля, ви супер чудова", "молодці ви які", "які класні фото і сім'я теж", - пишуть люди.

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